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Depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da dün gece meydana gelen 4.7'lik deprem Kahramamaraş'ta bir ahırın yıkılmasına nede oldu. Ahırda mahsur kalan inek bugün kurtarıldı.

Dün gece merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ı da salladı. Elbistan ilçesindeki bir mahallede bulunan ahır yıkıldı.

Yıkılan ağırda mahsur kalan ineğini kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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