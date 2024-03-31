Depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek kurtarıldı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da dün gece meydana gelen 4.7'lik deprem Kahramamaraş'ta bir ahırın yıkılmasına nede oldu. Ahırda mahsur kalan inek bugün kurtarıldı.
Dün gece merkez üssü Elazığ olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ı da salladı. Elbistan ilçesindeki bir mahallede bulunan ahır yıkıldı.
Yıkılan ağırda mahsur kalan ineğini kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı