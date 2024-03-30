Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Elazığ merkezde saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Elazığ merkezde saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 13.83 kilometre derinliğinde kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.