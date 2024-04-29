Destici'den Hamas lideri Heniyye'ye taziye ziyareti: "Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye taziye ziyaretinde bulundu. Desitici ziyarette, "Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İstanbul'daki görüşmesinde başsağlığı dileklerinde bulundu. Destici, beraberindeki partililerle İstanbul'da bulunan Heniyye'yi ziyaretinde, her zaman Filistin ve Gazze halkının yanında oldukları mesajını verdi.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI KABUL EDİLEMEZ

İsrail'in soykırıma varan katliamlarının kabul edilemeyeceğini belirten Destici, "Kıymetli başkanımızın evlatları ile torunlarının şehit olduklarını derin üzüntüyle öğrendim, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm Gazze halkına ve şehitlerinin yakınlarına Allah'tan sabırlar diliyoruz. Değerli başkanımız, hem kardeşimiz hem de İslam dünyasının kanayan yarası olan Filistin'in Gazze'nin bir bağımsızlık mücadelesi lideri." dedi.

"TERÖRİST SİYONİSTLERİN KARŞISINDAYIZ"

Kendisinin, partililerinin ve Türkiye halkının duruşunun net olduğuna vurgu yapan Destici, şöyle konuştu:

"Hadisenin başından itibaren duruşumuzu, tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim safımız, Filistinli kardeşlerimizin yanıdır. Devletimizin, ülkemizin ve milletimizin de tutumu budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu da aynıdır. BBP olarak tamamen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız. Her türlü yardım ve destek girişiminin içindeyiz. Sivas ilimizde de büyük bir miting gerçekleştirdik. Gazze'ye destek mitingine on binlerce kişi katılmıştı. Bu anlamda yapılan tüm eylemleri de destekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı belli, bütün platformlarda konuştu, İsrail hakkında söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Bunun sonuca ulaşması için İsrail'e tepki gösteren bütün ülkelerin bir araya gelerek platform oluşturması gerekir. Soykırımın duracağına öyle inanıyorum. Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimin ellerinde silahları yok, güçleri yok ama imanları ile bu mücadeleyi verdiler. Sonunda inanların kazanacağını, Filistin'in kazanacağına, Gazzeli kardeşlerimizin, Hamas'ın kazanacağına gönülden inanıyorum. Mazlum Filistin ve Gazze halkının sonuna kadar yanındayız."

"FİLİSTİN HALKI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise Destici ve beraberindekilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Sizlerin burada bizim için, halkımız için yaptığınız çalışmaların öneminin farkındayız. Özellikle siyaset ve diplomasi alanında Filistin davasıyla ilgili toplumsal duyarlılığı oluşturma, halkı harekete geçirme ve Filistin halkının yardımlarınızla yanında olma noktasında çabalarınızı takdir ediyoruz." dedi.