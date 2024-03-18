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Haberler > Gündem > Diş hekimini 21 kere bıçaklayarak öldürmüştü! Sanıktan pişkin savunma: Durduk yere katilliğim tutmuş olamaz

Diş hekimini 21 kere bıçaklayarak öldürmüştü! Sanıktan pişkin savunma: Durduk yere katilliğim tutmuş olamaz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbediyle öldüren sanık Ziya Ersoy, "Durduk yere, 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Mahkeme Ersoy'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 11 yıl hapis cezası verdi.

Kadıköy’de 22 Mayıs 2022 tarihinde diş hekimi Şeyma Biran’ın 21 bıçak darbesiyle muayenehanesinde bıçaklayarak öldüren sanık Ziya Ersoy ve Abdullah Artut’un yargılanmasına devam edildi. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ziya Ersoy, tutuksuz sanık Abdullah Artut ve taraf avukatları katıldı.

'DURDUK YERE 51 YAŞINDA KATİLLİĞİM TUTMUŞ OLAMAZ'

Duruşmada söz verilen Ziya Ersoy, “Şeyma Biran, ‘Senin çok güçlü bir ruhun var, cosmosdan çok fazla enerji çekmen lazım ama çekemiyorsun, çakraların kapalı, yan odada taşlarım var ben oradan 5 dakika güç alıp geleceğim, diğer doktorumuz reankarnasyon uzmanı sana da ücretsiz yaptırabiliriz’ dedi.

Sonra yanıma gelerek 'Sen daha önce köpek olarak gelmişsin erkek değil, kadın olarak gelmişsin, Arif Bey gelince detaylı olarak bakar ama benim gördüklerim bunlar’ dedi. Ellerinden tropikal bir koku geliyordu, bu esnada terimi silmek için havluyu alırken havlunun altındaki bıçak gözüme ilişti. Bir anda gözlerim karardı, kendimden geçtim. Kendime geldiğimde Şeyma Biran’ın yerde ölmüş olduğunu fark ettim. Maddi değeri 1 TL olan bir şeyi bile almadım. Durduk yere, 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Her şey için üzgünüm. Ben bu süreçte annemi kaybettim. Ben de mağdurum” ifadesinde bulundu.

'BIÇAĞI ÇORABIN İÇERİSİNE KOYARAK BANA VERDİ'

Tutuksuz sanık Abdullah Artut ise, “Ziya Ersoy bana, ‘Feribottan inerken doğulu iki gençle tartıştım. Birinin dişine vurdum, elim kesildi’ dedi. Yanında bulunan çantasından bir şeyler çıkarıp bana verdi. ‘Bunları çöpe atabilir misin, kavgadan dolayı bunlar kan oldu annem görmesin’ dedi. Çantayı alarak içindekilerle birlikte dükkanın kapısının önünde bulunan çöpe attım. İçeri döndüğümde masanın üzerinde bir bıçak gördüm. Ziya, ‘Bu bıçağı yeni aldım sana hediye etmek isterdim ama eve götüreceğim, bir kaç gün sende kalsın sonra alırım’ diyerek bir çorabın içerisine koyarak bana verdi. Bıçağı masanın altına bıraktım. Bıçağı neden çorabın içerisinde verdiğini sorgulamadım ve merak etmedim” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Ersoy’un ‘Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ‘Nitelikli yağma' suçundan ise 11 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan yargılanan Abdullah Artut hakkında ise beraat kararı verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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