Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye’nin Balkanlar, Gazze ve Suriye’de barışın sağlanmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, İstanbul’daki Balkan Barış Platformu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Dünyadaki barış ve istikrarın sağlanması konusunda Türkiye’nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken İbrahimovic “Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğiyle, belirlediğimiz bu hedeflere daha kolay ulaşabileceğimizin farkındayız. Türkiye’nin bizimle iş birliği yapması ve beraber çalışmasından son derece mutluyuz. Barış ve istikrarın büyük önem arz ettiği bölgemizde, Türkiye’nin rolü oldukça önemli. Sadece bölgesel anlamda değil dünya genelinde de özellikle de zorlu jeopolitik durumlarda Türkiye gibi bir ülkenin Balkan Barış Platformu gibi platformlarda yer alması çok değerli” dedi.

İbrahimovic, Türkiye’nin Gazze ve Suriye’de barışın sağlanması konusunda önemli katkılar sunduğunu da söyleyerek “Türkiye, bugün tüm dünyada son derece güçlü bir rol oynuyor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı İbrahimovic, iki ülke arasındaki ilişkilere işaret ederek “Türkiye ve Karadağ iyi ilişkilerin nasıl korunması gerektiğinin güzel bir örneği. Bunu devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.



