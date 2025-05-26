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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te tansiyon yeniden tırmandı.

Binlerce Siyonist yerleşimci, sözde “Kudüs Günü” bahanesiyle sokaklara döküldü. Kudüs’ün kalbi Bab el-Amud’da toplanan kalabalık, Filistinlilere yönelik ırkçı saldırıların fitilini ateşledi.

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama! - 1. Resim

BAKANLIKTAN KINAMA GELDİ

"Araplara ölüm" sloganları atan yerleşimciler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek kutsal mekâna zorla girdi.

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu bildirdi.

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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