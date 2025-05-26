Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu bildirdi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te tansiyon yeniden tırmandı.
Binlerce Siyonist yerleşimci, sözde “Kudüs Günü” bahanesiyle sokaklara döküldü. Kudüs’ün kalbi Bab el-Amud’da toplanan kalabalık, Filistinlilere yönelik ırkçı saldırıların fitilini ateşledi.
BAKANLIKTAN KINAMA GELDİ
"Araplara ölüm" sloganları atan yerleşimciler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek kutsal mekâna zorla girdi.
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemleri kınayarak bunların İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın tezahürü olduğunu bildirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş