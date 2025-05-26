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Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Yefe Nof mahallesinde bulunan ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DIŞ HABERLER - İsrail’in işgali altındaki Kudüs kentindeki Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor - 1. Resim

 yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor - 2. Resim

İsrail medyasından edinilen bilgilere göre, yangının Yad Vaşem Holokost Müzesi’ne yaklaşmasından endişe edilirken, bazı bölge sakinleri tahliye edildi.

Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor - 3. Resim

ALEVLER YAYILIYOR

Alevler iki ayrı noktada etkili olurken, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Yoğun duman nedeniyle bölge halkından evde kalmaları ve pencereleri kapatmaları istendi.

Kaynak: Dış Haberler

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