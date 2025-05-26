Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Yefe Nof mahallesinde bulunan ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DIŞ HABERLER - İsrail’in işgali altındaki Kudüs kentindeki
yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İsrail medyasından edinilen bilgilere göre, yangının Yad Vaşem Holokost Müzesi’ne yaklaşmasından endişe edilirken, bazı bölge sakinleri tahliye edildi.
ALEVLER YAYILIYOR
Alevler iki ayrı noktada etkili olurken, karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Yoğun duman nedeniyle bölge halkından evde kalmaları ve pencereleri kapatmaları istendi.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Batıkan Altaş