Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğan Hatun görevinden istifa etti. Hatun, "Hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi ifade etmek isterim. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Hatun, kararı neden aldığını anlattı.

"YETERİ KADAR HİZMET ÜRETEMEDİM"

Hatun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında her birimize düşen görev ve sorumlulukları değerlendirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansımızı gerçekleştirdik. Bu konferansta, yeni dönemin ve yeniden yapılanmanın yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği, üstlenilen görev ve sorumluluklarının hakkının verilmediği yönünde ortak değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler, hepimiz açısından kendimizi daha cesur, daha samimi ve daha derinlikli bir biçimde sorgulamayı gerekli kılmıştır.

Ben de bu düşünceden hareketle, iki yılı aşkın süredir yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi de benim açımdan yol gösterici olmuştur.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun istifa etti

"3 KEZ ANJİYO OLMAM BENİ YIPRATTI"

Bunun yanı sıra, bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüşmüştür. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur.

Tüm bu eksiklikleri birlikte değerlendirdiğimde, özellikle yeni dönemde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni başarıya ulaştırmanın çok daha fazla katılımı, emeği, üretkenliği ve yoğun bir mücadeleyi zorunlu kıldığı açıktır. Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır.

Gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevimden çekilme talebimi partimizin ilgili kurullarına bir süre önce ilettim. Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür"

DOĞAN HATUN KİMDİR?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğdu. Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği’nden mezun oldu. 2016-2023 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası eşbaşkanlığı görevini yürüttü. Aynı yıllarda TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği yaptı. Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu üyeliği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinde de aktif rol aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası