Diyarbakır'da akıntıya kapılan Hasan Binen, 16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 13:22 - Güncelleme:

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Diyarbakır'da baraj gölüne balık tutmak için giden Hasan Binen akıntıya kapıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Binen, 16 yıl önce babasının hayatını kaybettiği yerde can verdi.