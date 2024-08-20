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Diyarbakır'da akıntıya kapılan Hasan Binen, 16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da baraj gölüne balık tutmak için giden Hasan Binen akıntıya kapıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Binen, 16 yıl önce babasının hayatını kaybettiği yerde can verdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da akıntıya kapılan Hasan Binen, 16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdi - 1. Resim

2008'DE DE BABASI CAN VERMİŞTİ

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde baraj gölünde balık tutmaya giderken suya kapılan Hasan Binen'in (31) cesedi, bu sabah AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunmuştu.

Binen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hasan Binen'in babası Mehdi Binen ile aynı kaderi yaşadığı, babasının da 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da akıntıya kapılan Hasan Binen, 16 yıl önce babasının öldüğü yerde boğularak can verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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