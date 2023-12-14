Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Dizilere 'aile' ayarı! Yapımcılar ve akademisyenlerle zirve yapılacak

    Dizilere 'aile' ayarı! Yapımcılar ve akademisyenlerle zirve yapılacak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dizilere &#039;aile&#039; ayarı! Yapımcılar ve akademisyenlerle zirve yapılacak
    Aile Bakanlığı, Dizi

    Aile Bakanlığı, sosyal yapıyı bozduğu ileri sürülen dizilerle ilgili yapımcılarla bir araya geleceklerini, akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerin ele alınacağını söyledi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı TV dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediği iddialarını değerlendrirmek üzere dizi yapımcılarıyla bir araya geleceklerini açıkladı.

    Göktaş, Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu Cenevre’de yaptığı açıklamada “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

    "1915 İÇERİK TESPİT EDİLDİ"

    Son dönemde gündeme gelen sosyal medyadaki bazı paylaşımlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Sosyal medyada zaman zaman uygun olmayan içerikleri görüyoruz. Bu konuda çok hızlı hareket ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde 7/24 çalışan sosyal medya tarama ekibimiz var. Her içeriğe hassasiyetle yaklaşıp anında müdahale ediyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu’muz tarafından çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1.915 içerik tespit edildi. Bu içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttük. Bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz."

    Televizyonda yayımlanan bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediğine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Göktaş “RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde yakın zamanda dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız” dedi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...