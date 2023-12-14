Dizilere 'aile' ayarı! Yapımcılar ve akademisyenlerle zirve yapılacak

14 Aralık 2023 05:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 06:00

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı TV dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediği iddialarını değerlendrirmek üzere dizi yapımcılarıyla bir araya geleceklerini açıkladı.

Göktaş, Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu Cenevre’de yaptığı açıklamada “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

"1915 İÇERİK TESPİT EDİLDİ"

Son dönemde gündeme gelen sosyal medyadaki bazı paylaşımlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Sosyal medyada zaman zaman uygun olmayan içerikleri görüyoruz. Bu konuda çok hızlı hareket ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde 7/24 çalışan sosyal medya tarama ekibimiz var. Her içeriğe hassasiyetle yaklaşıp anında müdahale ediyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu’muz tarafından çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1.915 içerik tespit edildi. Bu içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttük. Bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz."

Televizyonda yayımlanan bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediğine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Göktaş “RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde yakın zamanda dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız” dedi.