Ağrı’da doğum günü pastası yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz davasında, aile şikayetinden vazgeçti. Pastane sahibi ve iki çalışan adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ağrı’da doğum günü için arkadaşlarıyla birlikte satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz davasında, pastane sahibi ve iki çalışanın yargılanmasına devam edildi.

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Fatih Y., Ferzende Y. ve Yakup A., bağlı bulundukları cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, müşteki avukatı ise Şanlıurfa’dan bağlantı sağladı.

AİLESİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ölen Horuz’un yakınları ise sanıklar hakkında şikayetlerinden vazgeçti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 2 Aralık’ta meydana gelmişti. Horuz ve arkadaşları S.Y. ile B.D., pastaneden alerji nedeniyle 'yumurta içermeyen pasta' siparişi vermişti. Doğum günü kutlamasında pastayı yiyen Horuz, fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. (42) ile çalışanlar Fatih Y. (33) ve Ferzende Y. (40) hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

