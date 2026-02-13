Üniversite öğrencisi Remziye Horoz’un doğum gününde yediği pasta nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. Genç kızın ölüm sebebi kesinleşti. İddianamede “Yumurta alerjisi nedeni ile meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefat ettiğinin sabit” denildi. Yanlış bilgilendirme yaptığı belirtilen pastane sahibi Yakup A ve 2 çalışanı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki detaylar…

Ağrı’da üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Remziye Horuz'un arkadaşlarının bir pastanede yaptırdığı pastayı yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin olayda, pastane sahibi ve iki çalışan hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ağrı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, delil olarak müşteki ifadeleri, şüpheli savunmaları, teknik görüş raporları, kamer kayıtları, tanık beyanları, kolluk tutanakları yer aldı.

İddianamede, Remziye Horoz’un arkadaşları B.Y. ve S.D. ile birlikte 1 Aralık'ta Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerine gittikleri, arkadaşlarının yumurta alerjisinden dolayı yumurtasız pasta siparişi verdikleri belirtildi.

İKİ KEZ SORMUŞLAR

İddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

İş yeri çalışanı Fatih Y'nin bir pasta göstererek yumurtasız olduğunu beyan ettiği, yine tanık ifadelerine göre müteveffa ve arkadaşlarının iş yeri çalışanından pasta şefini arayarak pastanın yumurtasız olduğunu teyit etmesini istedikleri, iş yeri çalışanı şüpheli Fatih Y'nin ifadesinde de beyan ettiği üzere işletme sahibi şüpheli Yakup A'yı arayarak söz konusu pastanın içinde un ve yumurta olup olmadığını sorduğu, akabinde incelenen kamera görüntülerine ve alınan tanık ifadelerine göre iş yeri çalışanının pasta içerisinde yumurta olmadığını beyan etmesi sebebi ile müteveffa ve arkadaşlarının söz konusu pastayı satın alarak kalmış oldukları Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız yurduna döndükleri anlaşılmıştır.

YEDİĞİ AN NEFES DARLIĞI YAŞADI

İddianamede, Horuz'un söz konusu pastanın tadına bakması ve akabinde fenalaşarak nefes darlığı yaşadığı ve ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

“YUMURTA AKI REAKSİYONA SEBEP OLABİLİR”

Ayrıca iddianamede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığının 12 Ocak 2026 tarihli inceleme yazısında "Horuz'un yemiş olduğu pastada yumurta akı veya yumurta sarısının bulunup bulunmadığının kesin ve net bir şekilde tespit edilemediği, yumurta akının, yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği" görüşün yer verildi.

ÖLÜM SEBEBİ KESİNLEŞTİ: ALERJİ

İddianamede üniversite öğrencisi Remziye Horuz'un kesin ölüm sebebine de yer verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor talep edildiği, talebe henüz cevap verilmediği belirtildi.

İddianamede, şöyle denildi:

Müteveffanın ölüm sürecine dair yapılan otopsi işleminde ve dosyada toplanan tüm delillerden müteveffanın sahip olduğu yumurta alerjisi nedeni ile meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefat ettiğinin sabit olduğu, gelinen aşamada bu kanaate rağmen tutuklu dosyamızın Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi suretiyle sürüncemede bırakılmasının hak kayıplarına sebep olacağı anlaşılmaktadır.

“YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ”

İddianamede Horuz'un talebi olmasına rağmen üretilen gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yapıldığının sabit olduğu aktarıldı.

Pastane sahibi şüpheli Yakup A'nın mevzuat kapsamında gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği, Yakup A'nın personeline yeterli eğitimi vermediği belirtildi.

“DAVA İÇİN YETERLİ DELİLE ULAŞILDI “

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

Personelinin bilgi talebi üzerine doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmadığı, söz konusu şüpheliler Fatih Y. ve Ferzende Y'nin ise müteveffanın açık talebine rağmen satımından sorumlu oldukları gıdanın içeriği hususunda mevzuata aykırı şekilde yanlış bilgilendirme yaptıkları, bu hususta gerekli bilgilendirme ve eğitimleri olmamasına rağmen söz konusu görevi ifa ederek ve müteveffaya satın aldığı gıdanın içeriği hususunda yanıltarak dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları, şüphelilerin üzerine atılı suçun söz konusu yumurta bileşeninin yumurta alerjisi bulunan bireylerde anafilaktik reaksiyonlara sebep olabileceği bilindiği halde, öngörülebilecek neticenin gerçekleşmesi sebebi ile şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediği yönünde dava açmaya yeter şüphe oluşturan somut delile ulaşıldığı anlaşılmaktadır.

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

