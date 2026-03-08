Dolandırıcılardan bir 'FETÖ' yalanı daha! Çanta dolusu altınla yakalandı
Tekirdağ’da bir vatandaşı ‘Polisim’ diyerek FETÖ yalanıyla kandıran şüpheli, çaldığı çanta dolusu altın ile yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, üzerinden 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın bulundu.
- Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı FETÖ bağlantısı yalanıyla kandırdı.
- Mağdurdan evdeki altınlarını "görevliye" teslim etmesi istendi ve çantalar dolusu altın teslim alındı.
- Altınları teslim alan şüpheli, mağduru iterek olay yerinden kaçtı.
- İhbar üzerine kaçmaya çalışan şüpheli Ö.F.U. yakalandı.
- Şüphelinin üzerinde çok sayıda çeyrek, yarım, ata lira ve farklı türde altın ele geçirildi.
- Yakalanan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre, F.D. isimli vatandaşı cep telefonuyla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı.
F.D.’nin banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü söyleyen şüpheliler, F.D.’den evde bulunan altınların gelen görevliye teslim etmesini istedi.
ÇANTA DOLUSU ALTIN ALDI
3 Mart’ta F.D. evine gelen sivil kıyafetli bir erkeğe, hazırladığı altınları çantaya koyarak teslim etti. Durumdan şüphelenen F.D. çantayı geri almaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından itildi. Şüpheli, F.D.’nin elindeki iki poşet dolusu altını alarak olay yerinden uzaklaştı.
KAÇARKEN YAKALANDI
İhbar sonrasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren Ö.F.U. isimli şüpheli çevre yolunda kaçarken yakalandı.
Şüpheli üzerinde yapılan aramada 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın, 1 adet 0,5 gram altın, 2 adet toplam 20 gram paketli altın, 16 adet farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Ele geçirilen altınlar koruma altına alınırken, şüpheli Ö.F.U., "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.