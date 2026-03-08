Tekirdağ’da bir vatandaşı ‘Polisim’ diyerek FETÖ yalanıyla kandıran şüpheli, çaldığı çanta dolusu altın ile yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, üzerinden 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre, F.D. isimli vatandaşı cep telefonuyla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı.

F.D.’nin banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü söyleyen şüpheliler, F.D.’den evde bulunan altınların gelen görevliye teslim etmesini istedi.

Dolandırıcılardan bir FETÖ yalanı daha! Çanta dolusu altınla yakalandı

ÇANTA DOLUSU ALTIN ALDI

3 Mart’ta F.D. evine gelen sivil kıyafetli bir erkeğe, hazırladığı altınları çantaya koyarak teslim etti. Durumdan şüphelenen F.D. çantayı geri almaya çalıştığı sırada şüpheli tarafından itildi. Şüpheli, F.D.’nin elindeki iki poşet dolusu altını alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇARKEN YAKALANDI

İhbar sonrasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren Ö.F.U. isimli şüpheli çevre yolunda kaçarken yakalandı.

Şüpheli üzerinde yapılan aramada 216 adet çeyrek altın, 15 adet yarım altın, 47 adet ata lira, 4 adet kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gram paketli altın, 1 adet 0,5 gram altın, 2 adet toplam 20 gram paketli altın, 16 adet farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 adet altın kolye ve 1 adet altın bileklik ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ele geçirilen altınlar koruma altına alınırken, şüpheli Ö.F.U., "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

