Düğün eğlencesi felakete yol açtı! Ateşlenen mermi Pera bebeği canından etti

Düğün eğlencelerinde havaya ateşlenen mermiler bu kez de bir bebeğin ölümüne yol açtı. Korkunç olay Aydın'da gerçekleşti. Düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle birlikte oynayan Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne yol açtı.

Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde düğün eğlencesi felakete sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

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PERA BEBEĞİN BAŞINA İSABET ETTİ

Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı.

Kanlar içinde kalan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

11 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ACI HABERİ MUHTAR DUYURDU

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır mahalle sakinlerine çağrıda bulunarak, "Değerli Çeltikçi Mahallesi sakinlerimiz. Bayındır Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Lisesi tarafında bir yorgun kurşun küçük bir çocuğumuza isabet etmiştir.

Bugün saat 14.00 sıralarında bu civarda silah sesi ya da atan kişi ile ilgili bilgisi olan vatandaşlarımız varsa, emniyet mensuplarına ifade vermesini rica ederim" ifadelerini kullandı.