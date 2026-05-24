Kocaeli’de kaldırım taşıyla bazı dükkanların camını kıran saldırganın 14 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın adli işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Fethiye Caddesi'nde V.D. isimli bir saldırgan çevredeki bazı dükkanları hedef alarak, tahta ve taşlarla camlarını kırdı.

Dükkanların camlarını kıran saldırganın 14 suç kaydı çıktı

14 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin elindeki kaldırım taşıyla bir iş yerinin camını tuzla buz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan yakalanırken, 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

“KENDİNDE DEĞİLMİŞ”

9 yıllık esnaf Akif Bakar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Yapan kişi yakalanmış, yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde de değilmiş. Sabaha doğru da fırına gitmiş, oradaki kişilere kendini yakalatmalarını söylüyor, 'polisi arayın' diyor. Yakalanmış. Dediğim gibi şoktayız, yetkililer de gereğini yaptı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’den saldırı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu, çoğunluğu 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanımı' olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

