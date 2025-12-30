Yoğun kar yağışının devam ettiği Şırnak’ta dün uçuşlara kapatılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı bugün uçuşlara yeniden açıldı. Havalimanında bugün 8 uçak seferinin daha yapılacağı öğrenildi.

Türkiye’nin genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, kar yağışının devam ettiği illerden biri de Şırnak oldu. Şırnak’ta etkisini gösteren yoğun kar sonrasında, dün Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edilmiş ve havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Dün uçuşlara kapatılmıştı! Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı bugün yeniden açıldı

UÇUŞLARA AÇILDI

Ankara’dan havalanan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na güvenli bir şekilde inmişti. Olumsuz hava koşulları nedeni ile dün uçuşlara kapatılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı bugün yeniden uçuşlara açıldı. Havalimanında bugün 8 uçak seferinin daha yapılacak.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Öte yandan Pazar günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Haberle İlgili Daha Fazlası