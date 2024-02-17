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    • Haberler > Gündem > Dünyada bir ilk! Türk pilotlarının kol uçuşu şovu nefes kesti

    Dünyada bir ilk! Türk pilotlarının kol uçuşu şovu nefes kesti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    F-16, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SOLOTÜRK pilotu Yarbay Emre Mert F-16 savaş uçağı ile 150 knot hıza düşerken, Jandarma Çelik Kanatlar pilotu Albay Mustafa Tekindor S-70 Blackhawk helikopteri ile 150 knot hıza yükselerek kol uçuşu gerçekleştirdi ve dünyada ilk kez F-16 ile S-70 Blackhawk kol uçuşu yaptı.

    Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı, F-16C Blok-30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan bir akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ten pilot Yarbay Emre Mert ve Jandarma Çelik Kanatlar pilotu Albay Mustafa Tekindor dünyada bir ilke imza attı.

    KOL UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİLER

    Pilot Yarbay Emre Mert F-16 savaş uçağı ile 150 knot hıza düşerken, Jandarma Çelikkanatlar pilotu Albay Mustafa Tekindor S-70 Blackhawk helikopteri ile 150 knot hıza yükselerek kol uçuşu gerçekleştirdi. 

    Dünyada bir ilk! Türk pilotlarının kol uçuşu şovu nefes kesti

    NEFES KESEN ANLAR KAMERADA

    Nefes kesen anlar kayıt altına alınırken iki pilot dünyada ilk kez F-16 ile S-70 Blackhawk kol uçuşu yaptı. 

    Dünyada bir ilk! Türk pilotlarının kol uçuşu şovu nefes kesti

    KOL UÇUŞU NEDİR?

    İki veya daha fazla hava aracının bir lider komutasında gerçekleştirdiği disiplinli uçuşa verilen ad olan kol uçuşunu askerî pilotlar, ortak savunma ve konsantre ateş gücü amacıyla kullanırken sivil havacılıkta kol uçuşu daha çok gösteri ve hobi amacıyla gerçekleştiriliyor.

    Tahmin edileceği üzere gerçekleştirmesi oldukça zor olan kol uçuşu ile olası bir hava mücadelesinde taktiksel üstünlüğü ele geçirmek mümkün olduğu gibi kayıplar da azaltılmakta; örneğin bir it dalaşında ise yapılan yüksek hızlı manevralarda ciddi şekilde hayat kurtarıcı olabilmekte.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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