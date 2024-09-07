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Dünyada rakibimiz yok! Türkiye düğünlerin gözdesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyada rakibimiz yok! Türkiye düğünlerin gözdesi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada lüks düğün ve etkinliklere imza atan profesyonellerin bir araya geldiği RSVP Symposium, Türkiye’yi düğün konusunda yılın ‘Favori Ülkesi’ seçti.

Türkiye’nin ödülü 5 Eylül’de ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen etkinlikte açıklandı. Ödüle dünya genelindeki oteller ve lüks etkinlik planlamacılarının ortak oylarıyla layık görülen Türkiye, İstanbul, Bodrum, Antalya, Kapadokya, Göcek, Marmaris, Çeşme ve Fethiye gibi mekânlarıyla lüks düğün ve parti destinasyonları arasında öne çıktı.

Türkiye, her sene günlerce süren ve büyük kalabalıkların katıldığı Hint düğünlerinin yanı sıra yüzlerce Amerikalı, Avrupalı ve Asyalı çiftin düğün törenine ev sahipliği yapıyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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