Nevşehir’de polisin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim P., önce motosiklet ile daha sonra da yaya kaçmaya çalıştı. Yakalanan İbrahim P.'ye 122 bin lira para cezası kesildi.

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde uygulama yapan trafik polisi ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki plakasız motosiklet sürücüsü İbrahim P., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Sevk edilen ekiplerin de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

15 DAKİKALIK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden sürücü tekrar kaçmaya başladı. Ürgüp Caddesi üzerinde ters şeritten kaçan ve kavşaklara ters şeritten giren çocuk sürücü kırmızı ışıklarda da durmadı. Polis ekipleri motosikletin gidiş istikametinde gerekli tedbirleri alarak motosiklet sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika kadar polis ekiplerinden kaçan İbrahim P., Cevher Dudayev Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde yakalanacağını anlayınca motosikleti yol kenarına bırakarak, motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki arkadaşı ile birlikte kaçmayı sürdürdü.

Dur ihtarına uymayan çocuk sürücüye 122 bin lira ceza

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alınarak çocuk şube ekiplerine teslim edildi.

122 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan sorgulamada çocuk sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçtığı tespit edildi. 15 yaşındaki sürücüye çeşitli maddelerden 122 bin lira ceza yazıldı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

