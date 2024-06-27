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Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce&#039;de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de yaşayan Murat Deviren, mahallesindeki bir barakada 40 yıldır güvercin besliyordu. Deviren, içerisinde değerli cins güvercinlerin de bulunduğu barınağın yanmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Düzce'de bir barakada yangın çıktı. Yangında barakada bulunan cins güvercinler telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi'nde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı.

Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu - 1. Resim

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu - 2. Resim

40 YILDIR BESLEDİĞİ GÜVERCİNLERİ TELEF OLDU

İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren, "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş beliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı” diye konuştu.

Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu - 3. Resim

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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