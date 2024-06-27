Düzce'de 40 yıldır güvercin besleyen Murat Deviren barakada çıkan yangınla kahroldu

Düzce'de yaşayan Murat Deviren, mahallesindeki bir barakada 40 yıldır güvercin besliyordu. Deviren, içerisinde değerli cins güvercinlerin de bulunduğu barınağın yanmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Düzce'de bir barakada yangın çıktı. Yangında barakada bulunan cins güvercinler telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kiremitocağı Mahallesi'nde Murat Deviren'e ait cins ve değerli güvercinlerin bulunduğu barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Barakanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün barakayı sardı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

40 YILDIR BESLEDİĞİ GÜVERCİNLERİ TELEF OLDU

İtfaiyenin söndürme görüntülerini çaresizce izleyen Murat Deviren, "İçinde cins ve değerli kuşlarım vardı. 40 yıldır kuş beliyorum. Güvercinlerimin hepsi yandı” diye konuştu.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.