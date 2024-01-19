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    Ebru için adalet doğum gününde geldi: 'Katil eş'e indirimsiz müebbet

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Konya'da, geçen sene boşanma aşamasında olduğu Yılmaz Gürpe tarafından öldürülen Ebru Gürpe davasında karar çıktı. Kendini 'Olay anında şuurumu kaybettim' sözleri ile savunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası konuşan Ebru Gürpe'nin annesi Jale Gürpe ise, "Bugün Ebru'mun doğum günüydü. Önce Allah'a sonra adalete güvendim" ifadelerini kaydetti.

    Ebru için adalet doğum gününde geldi: &#039;Katil eş&#039;e indirimsiz müebbet
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konya'da boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'yi ateşli silahla katleden Yılmaz Gürpe hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen Ebru Gürpe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yılmaz Gürpe de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

    Karar öncesi esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik ve iyi hal indirim hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

    'OLAY ANINDA ŞUURUMU KAYBETTİM'

    Söz verilen sanık Gürpe, çok pişman olduğunu, eşini çok sevdiğini söyledi. Eşinin hiçbir sebep yokken kendisini bırakıp gittiğini iddia eden Gürpe, "Ebru'nun ailesi yüzünden çok ayrılık yaşadık. Ben bu olayı tasarlamadım. Tüm meseleleri hukuki yollardan halletmeye çalıştım. Olay anında şuurumu kaybettim. Eşimin öldüğünü bile teslim olduğum polis merkezinde öğrendim" ifadesini kullandı.

    İNDİRİMSİZ MÜEBBET

    Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, hiçbir indirim uygulamayarak sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Kararın ardından sevinç yaşayan Ebru Gürpe'nin annesi Jale Gürpe, gazetecilere, karardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Karar duruşmasının bugüne denk gelmesinin tesadüf olduğunu anlatan Gürpe, "Bugün Ebru'mun doğum günüydü. Önce Allah'a sonra adalete güvendim. Kızım suçsuzdu, bu da kanıtlandı. Şimdi ise torunlarımın velayetini istiyorum. Onları ben büyüttüm" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Yılmaz Gürpe, 4 Nisan 2023'te boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Gürpe'yi Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla öldürmüş, babasının evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Ebru için adalet doğum gününde geldi: 'Katil eş'e indirimsiz müebbet
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