Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yaklaşık 10 bin kişi geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya geldi. 90 yıldır devam eden gelenek ile bayram namazının ardından belde mezarlığında bir araya gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Duaların ardından ise belde halkı, yıllardır süregelen gelenek doğrultusunda sırayla bayramlaştı.

Edirne'de 90 yıllık bayram geleneği! 10 bin kişi katıldı

"ATALARIMIZIN BAŞLATTIĞI GELENEĞİ YAŞATIYORUZ"

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, geleneğin geçmişine dikkat çekerek, "Selanik'ten nüfus mübadelesiyle Küplü'ye gelen atalarımızın başlattığı bu bayramlaşma törenini yaşatmaya devam ediyoruz. Bayram namazının ardından beldenin tüm erkekleri mezarlıkta toplanır, önce dualar edilir, ardından en yaşlılar ve hacılar öne geçerek bayramlaşma başlar" dedi.

TÖREN DUALARIN ARDINDAN SONA ERDİ

Yaklaşık bir asırdır sürdürülen bu anlamlı gelenek birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekerken, tören mezarlıkta yapılan duaların ardından sona erdi.

