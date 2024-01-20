Edirne'de feci kaza! Tur otobüsü, polis servisi ile çarpıştı: 10'u polis 11 yaralı

20 Ocak 2024 22:56 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 23:05

Kapıkule Sınır Kapısı'nda vardiya değişimlerini tamamlayan polis memurlarını taşıyan servis aracı ile turist yolcuları taşıyan Sıddık B. yönetimindeki otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

10 POLİS YARALI!

Yaralı 10 polis ve servis aracı şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.