Sosyal medyada gündem olan ‘şebeke suyuna kimyasal karıştı’ iddialarına Edirne Belediyesi’nden cevap geldi. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten belediye, “İddia edildiği gibi aşırı kimyasal kullanımı, yanık, zehirlenme ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

Edirne’de şebeke suyuna karışan kimyasalların sağlık problemi oluşturduğu yönündeki iddialar, kamuoyunda endişeye neden olurken, Edirne Belediyesi iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

İddiaların reddedildiği açıklamada, kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı bildirildi.

Edirne’de şebeke suyuna kimyasal mı karıştı? Belediye’den açıklama geldi

“RİSK KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklamada şöyle denildi:

Şebeke suyuna kimyasal madde karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. İddia edildiği gibi aşırı kimyasal kullanımı, yanık, zehirlenme ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltarak korku ve panik oluşturmaya yönelik paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Son saatlerde sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında, “şebeke suyuna kimyasal karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı” yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. Bu konuda açık ve net olmak isteriz. Şehrimize verilen suyumuz arıtma tesislerimizde sürekli analiz edilmekte ve güvenle kullanılabilir durumdadır. İçme suyunda insan sağlığını tehdit eden hiçbir durum yoktur. İddia edildiği gibi “fazla kimyasal kullanımı”, “yanık”, “zehirlenme” ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir. Son günlerdeki yoğun yağışlar, baraj havzasına doğal yollarla taşınan maddeler nedeniyle bazı bölgelerde geçici bir toprak kokusu hissedilmesine yol açabilmektedir. Bu durum kirlilik değildir ve sağlık açısından bir risk oluşturmaz.

