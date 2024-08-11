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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

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Ege Denizi&#039;nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Ege'de üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde küçük artçılarla sallanan Ege Denizi'nde bu kez 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan açıklarında yaşanan deprem Çanakkale'den de hissedildi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

EGE'DE DEPREM KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Ege Denizi'nde saat 19:59 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan açıklarında meydana gelen deprem Çanakkale'den de hissedildi.
Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı - 1. Resim
 
Deprem yerin 4.71 km derinliğinde yaşandı.

YUNANİSTAN PEŞ PEŞE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak açıkladı. Kandilliye göre 4.0 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem peş peşe meydana geldi.

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