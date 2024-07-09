Elazığ'da silahlı kavga! Bir kişi öldü

Elazığ’da iki kişi arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ’da meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte D.E. belinden çıkardığı tabanca ile Yunus Taş’ı vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla vurulan 27 yaşındaki Yunus Taş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN İNCELEME SÜRÜYOR

Savcılığın yaptığı incelemenin ardından, Taş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.