Emekli polisler 3600 ek gösterge için meydanlara indi

3600 ek gösterge isteyen emekli polisler Bursa'da buluştu. Hayat pahalılığına ve polis emeklilerinin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken emekli polisler, "Çalışırken bile aldığı ücretle geçim sıkıntısı yaşayan polisin, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşı ile geçinebilmesinin imkanı yok" dedi.

Türkiye’nin birçok şehrinden Bursa’ya gelerek seslerini duyurmak isteyen polis emeklileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda buluştu.

Basın açıklaması gerçekleştiren emekli polisler, eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Polis Emeklileri adına konuşan Şahin Göçen, “Çalışırken bile aldığı ücretle geçim sıkıntısı yaşayan polisin, emekli olduğunda yarı yarıya düşen maaşı ile geçinebilmesinin imkanı yok" dedi.

'3600 EK GÖSTERGEDE HAKSIZLIK YAPILDI'

3600 ek göstergede büyük bir haksızlık yapıldığını belirten Göçen sözlerine şöyle devam etti:

"Biz emekli polisler çalışırken aramızda hiçbir ayrım yapılmadan çalıştık. Ancak büyük bir mücadele sonucu almış olduğumuz 3600 ek göstergede büyük bir haksızlık yapılmıştır. Yüksekokul ve fakülte mezunlarının ek göstergeleri 3600 e çıkarılmasına rağmen ortaokul ve lise mezunu emekli polislere 3600 ek gösterge verilmemiştir. Bu çok büyük bir adaletsizliktir.

Eğitim farkı gözetilmeksizin bir defaya mahsus astsubaylara verildiği gibi Ortaokul ve Lise mezunu emekli polislere de 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Yüksek okul ve fakülte mezunu emekli polislerin ek göstergelerinin 4200’e yükseltilmesini emekli olduğumuzda kesilen emniyet hizmetleri tazminatının ve aile yardımının emeklilikte de verilmesini talep ediyoruz”

'MAAŞIMIZ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI'

Türkiye'deki ekonomik şartlara dikkat çeken Göçen "Çalışan ve emekli tüm kesimler bu ağır hayat şartları altında ezilmekte büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bugün büyükşehirlerimizde ortalama bir dairenin kirası 15 bin lira civarındadır. Birçok emeklinin maaşı asgari ücretin altında kalmıştır" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"3600 ek göstergeden faydalanamayan ortaokul mezunu 30 yıl hizmeti olan emekli bir polis memurunun maaşı 16 bin 700 lira olup ek ödemeler çıkarıldığında kök maaşı 14 bin liradır. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu düşünüldüğünde emekli polislerin açlık sınırının altında bir hayat sürdürdükleri açıkça görülmektedir."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.