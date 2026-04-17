Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrasında halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 şüphelinin gözaltına alındığını, 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası öğrenciler ve veliler arasında endişe artarken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bazı okul isimleri vererek öğrencileri hedef almıştı.

Şiddet eğilimli mesajları ile gündem olan 100 binden fazla üyesi "C31K" isimli saldırgan gurubun Telegram kanalı kapatılmıştı. Söz konusu inceleme sürerken, yeni gözaltılar meydana geldi.

Emniyet açıkladı! Okul saldırıları sonrası 411 gözaltı, Bin 886 URL adresine erişim engeli getirildi

411 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü, iki ildeki saldırılar sonrasında 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 411 şüphelinin yakalandığını, "C31K" isimli grubuna ait 111 kanalın kapatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi;

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında,

•1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir.

• Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

•Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır.

•Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır.

Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.

DÜĞMEYE BASILDI

Öte yandan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını, 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek “Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir” demişti.

