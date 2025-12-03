İhlas Haber Ajansı
Engelli tutuklulara özel açık görüş hakkı! Bakan Tunç tarih verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3-7 Aralık’ta ziyaret hakkı bulunan engelli hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla açık görüş yapabileceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında cezaevlerindeki engelli hükümlü ve tutuklulara 3-7 Aralık tarihleri arasında yakınlarıyla açık görüş yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyuruldu.
- Uygulama, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılıyor.
- Ceza infaz kurumlarındaki engelli hükümlü ve tutukluları kapsıyor.
- 3-7 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
- Ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapma imkanı sunulacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında cezaevlerinde özel bir uygulamaya gidileceğini duyurdu.
Tunç’un açıklamasına göre, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklular, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleri açık görüş şeklinde gerçekleştirebilecek.
Tunç'un açıklaması şöyle:
"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız"
