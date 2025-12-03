Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3-7 Aralık’ta ziyaret hakkı bulunan engelli hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla açık görüş yapabileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında cezaevlerinde özel bir uygulamaya gidileceğini duyurdu.

Tunç’un açıklamasına göre, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklular, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleri açık görüş şeklinde gerçekleştirebilecek.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız"

