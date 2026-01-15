Turistik gezi için gittikleri Etiyopya'da iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olaydan sağ kurtulan Tarık Hotamışlıgil, saldırı anında yaşananları ilk defa sosyal medya hesabından paylaştı.

12 Ocak'ta turistik amaçla Etiyopya'da bulunan Omo Vadisi'ni ziyaret eden Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ve iş insanı Cengizhan Güngör, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen grubun kimliği henüz tespit edilemezken, olay sırasında iki Türk vatandaşı saldırıdan kaçmayı başarmıştı. Silahlı saldırıdan sağ kurtulan isimlerden biri olan Tarık Hotamışlıgil, yaşananları ilk defa sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör, Etiyopya'da safaride öldürülmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı

"BİRAZ PARA VE EŞYA İÇİN KIYDILAR"

Saldırıdan sağ kurtulan Hotamışlıgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan’la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya’ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki. Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar."

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Silkar Madencilik, Akbulak'ın cenazesinin bugün İstanbul'da defnedileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadığımız bu büyük acı sonrasında, bazı haber mecralarında yer alan gerçeği yansıtmayan bilgilere ve 'milyarder iş adamı' gibi asılsız sıfatlara itibar edilmemesini, kamuoyunun, paylaştığımız doğrulanmış bilgiler doğrultusunda aydınlatılmasını önemle rica ederiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz."



