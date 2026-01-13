Safari için Etiyopya’ya giden SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, iki grup arasında çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetti.

Doğu Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Etiyopya'ya turistik gezi için giden SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak'tan acı haber geldi.

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Safari için bölgeye giden Akbulak'ın, yerel çeteler arasında çıkan çatışmada ateş hattında kaldığı ve vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Erdoğan Akbulak

KURTULANLAR ELÇİĞE SIĞINDI

Gazeteci Can Özçelik'ten edinilen bilgiye göre çatışmada 2 Türk vatandaşı daha ateş arasında kaldı ve buradan kurtularak Türk Büyükelçiliği'ne sığındıkları belirtildi.

