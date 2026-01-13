Türkiye Gazetesi
Safari için Etiyopya'ya giden iş adamı Erdoğan Akbulak, çatışmada öldürüldü
Safari için Etiyopya’ya giden SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, iki grup arasında çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetti.
Etiyopya'da turistik gezi için bulunan SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, safari sırasında yerel çeteler arasındaki çatışmada vurularak hayatını kaybetti.
- SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, Etiyopya'da öldürüldü.
- Akbulak, safari için bulunduğu bölgede yerel çeteler arasında çıkan çatışmada ateş hattında kalarak vuruldu.
- Çatışmada bulunan 2 Türk vatandaşı daha kurtularak Türk Büyükelçiliği'ne sığındı.
Doğu Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Etiyopya'ya turistik gezi için giden SilkarStone Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak'tan acı haber geldi.
ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
Safari için bölgeye giden Akbulak'ın, yerel çeteler arasında çıkan çatışmada ateş hattında kaldığı ve vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
KURTULANLAR ELÇİĞE SIĞINDI
Gazeteci Can Özçelik'ten edinilen bilgiye göre çatışmada 2 Türk vatandaşı daha ateş arasında kaldı ve buradan kurtularak Türk Büyükelçiliği'ne sığındıkları belirtildi.
