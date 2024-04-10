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Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü: Filistin’e destek kararlılıkla sürmeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü: Filistin’e destek kararlılıkla sürmeli

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Filistin’e destek konusuna kararlılığın sürmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla dünya liderleriyle diplomasi trafiğini bugün de sürdürdü. Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'in görüşmesinde, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ve Enver, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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