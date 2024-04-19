Erdoğan, Tanzanyalı mevkidaşını resmî törenle karşıladı: Hedef 1 milyar dolar ticaret

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ı ağırlayan Erdoğan, iki ülke arasında 350 milyon dolar olan yıllık ticaret hacminin 1 milyar $’a çıkarılacağını ifade etti. Türkiye ile Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden Tanzanya arasında, ulaştırma, mavi ekonomi, imalat, tarım, turizm alanında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Türkiye’nin Afrika kıtasıyla yakın iş birliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ı resmî törenle karşıladı. Türkiye ile Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı.

Türk firmalarının Tanzanya’da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendiğini belirten Erdoğan, “Yıllık 345 milyon $ seviyesine ulaşan ticaret hacmi gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Sözlerime Tanzanya’da vuku bulan sel ve heyelan felaketiyle Arusha’da yaşanan trafik kazasında 8 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybetmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ederek başlamak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi. Tanzanya’dan ülkemize, Cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan bu ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, “Karşılıklı ticaret ve yatırımların arttırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar da gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor” açıklamasını yaptı.

6.4 MİLYAR $’LIK PROJE

Tanzanya ile ticaret hacmini ilk etapta yıllık bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde çabalarını bu yönde yoğunlaştıracaklarını belirterek, “Bugün İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Türk firmaları Tanzanya’da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi başarıyla üstlendi. Tanzanya Türk müteahhitlerince istenilen toplam proje bakımından Afrika’da üçüncü Sahra Altı Afrika’da ise birinci ülke konumundadır. Firmalarımız Tanzanya’da demir yolu inşaatı ve modernizasyonu, tersane ve gemi inşaatı yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demir yolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için bir iftihar vesilesidir” dedi. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtaya 50’den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, “Uluslararası platformlarda, Afrika’nın sesinin daha çok duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizlere karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur” dedi.

TÜRKİYE SAYESİNDE KALKINACAĞIZ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ise, “Erdoğan’la iki ülke arasındaki diplomatik, ulaştırma, mavi ekonomi, imalat, tarım, turizm, üretim ve sosyal sektörlerdeki iş birliğini artırmak konusunda mutabık kaldık. Türkiye’nin uzmanlığıyla demir yolu projesi tamamlandığında kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Özellikle de altyapıya ve beşeri sermayenin gelişmesine yönelik kritik desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ilettim” dedi.