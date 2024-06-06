Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyoyev'e devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük bir devlet olan tekrar Özbekistan'ı şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de kendisiyle gurur duyuyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere her hadisede gösterdiniz. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Özbek halkının refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum."

TÜRKİYE'NİN EN YÜCE MÜKAFATINI ALMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Özbekistan lideri Mirziyoyev ise şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tam anlamda tarihi bir gün. Hürmetli Cumhurbaşkanı Aziz kardeşim Erdoğan ile kapsamlı stratejik ortaklığımızın daha da geliştirmesi için ortaklık ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce mükafatı olan devlet nişanını almaktan onur duyuyorum. Bu ödülü ilk önce Özbekistan ve Türkiye arasındaki eski kadim kardeşlik bağlarının sembolik bir remzi olarak kabul etmekten memnunum. Türkiye Özbekistan için en büyük kardeştir, Erdoğan ise ata yurdunun en büyük dostudur."