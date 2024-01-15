Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi Müslüm Özdemir'in babasına telefon

15 Ocak 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 13:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde Şehidin babası Ali Özdemir ve diğer yakınlarıyla görüşen Bakan Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Özdemir ile görüştü.

Erdoğan, babaya başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum" dedi.

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir için dün Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.