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    Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi Müslüm Özdemir'in babasına telefon

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit şehitlerinden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü. Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehidin ailesine başsağlığı diledi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün ailesini ziyaret etti. 

    Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde Şehidin babası Ali Özdemir ve diğer yakınlarıyla görüşen Bakan Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

    ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Özdemir ile görüştü.

    Erdoğan, babaya başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum" dedi.

    DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir için dün Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

    Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi Müslüm Özdemir'in babasına telefon

    Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ŞehitRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Gündem > Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidi Müslüm Özdemir'in babasına telefon
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