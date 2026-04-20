Antalya’daki foruma katılan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, ikili ilişkilerin ciddi anlamda geliştiğini söyledi. Kostanyan, 33 yıldır kapalı olan sınırlar için de “Biz açmaya hazırız, son kararı Türkiye verecek” dedi.

Yeşim Eraslan / ANTALYA - Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Antalya Diplomasi Forumu’nda, ABD-İran geriliminden Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere, Türkiye ile normalleşme sürecinden Azerbaycan ile ilişkilere kadar birçok başlıkta gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Erivan'dan dostluk mesajı: Biz hazırız, son karar Türkiye’nin

"KARAR TÜRKİYE’DE"

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen son seviyeyi değerlendiren Kostanyan, 33 yıl sonra kara sınırının açılması konusuna değinerek Ermenistan’ın bu sürece hazır olduğunu ifade etti. Siyasi ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Kostanyan, sınırda gerekli altyapının oluşturulduğunu vurgulayarak “Ermenistan buna bugün, hatta dün bile hazırdı. Hem siyasi hem de teknik açıdan hazırız; sınırda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu noktada karar Türkiye tarafında” dedi.

Erivan'dan dostluk mesajı: Biz hazırız, son karar Türkiye’nin

“DİYALOG SÜRECİ POZİTİF VE ÇOK BOYUTLU İLERLİYOR”

İki ülke arasındaki temasların son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, diyalogun yalnızca Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde kalmadığını, liderler seviyesine taşındığını aktardı. Ayrıca farklı bakanlıklar arasında da temasların başladığını ifade eden Kostanyan sürecin yapıcı şekilde ilerlediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yeni bir görüşme planı olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Kostanyan, şu an için planlanmış bir randevu bulunmadığını söyledi. İki liderin iletişim halinde olduğunu belirten Kostanyan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ziyaretin önemli bir adım olduğunu hatırlattı.

Erivan'dan dostluk mesajı: Biz hazırız, son karar Türkiye’nin

AZERBAYCAN İLE BARIŞ SONRASI İŞBİRLİĞİ ODAKLI SÜREÇ

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine de değinen Bakan Yardımcısı, iki ülke arasında barışın tesis edildiğini ve yeni dönemde ekonomik iş birliği ile ticaretin geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti. Kostanyan, sınır belirleme gibi teknik süreçlerin ise doğal akışı içinde ilerlediğini ifade etti.

“HÜRMÜZ’DEKİ GELİŞMELER ERMİNASTAN EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR”

ABD ile İran arasında son dönemde görece azalan gerilime ilişkin konuşan Kostanyan, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bölgedeki ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesinin önemine dikkat çeken Kostanyan, uzun vadeli barış için temkinli bir iyimserlik taşıdıklarını ifade etti. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin küresel piyasalar üzerindeki etkisine değinen Bakan Yardımcısı, bu durumun Ermenistan ekonomisini de dolaylı olarak etkilediğini söyledi. Şu ana kadar ciddi bir kriz yaşanmadığını belirten Kostanyan, sürecin uzaması halinde ülkenin büyüme performansı ve ekonomik görünümünün olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.





