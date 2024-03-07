Erzincan'da mart 'kazma kürek yaktırdı': Yollar, evler kara gömüldü

Batı bölgeleri kar yüzü görmezken doğuda 'mart kapıdan baktırdı'. Erzincan'da lapa lapa etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollar kapandı, ekipler karla mücadelelerini aralıksız sürdürdü.

Doğuda mart ayı da bol kar yağışıyla başladı. Erzincan'da kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı etkili oldu.

Refahiye ilçesine bağlı köylerde kardan toprak damlı evlerin üzeri kapandı. Bazı vatandaşlar damlarından su akmaması için kar küreme işine koyuldu.

Mart ayında kar ve kışın devam ettiğini kaydeden vatandaşlar, Doğu Anadolu’da hayat şartlarının zor olduğunu belirtti.

Kar yağışıyla birlikte ilgili ekiplerin karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor.

EKİPLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Mart ayında yağan kar nedeniyle Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ Geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti.

Kardan Erzincan - Pülümür kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Erzincan - Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.