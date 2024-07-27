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Erzincan'da otomobil traktörle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 şahsın da yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Erzincan’da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması faciaya yol açtı. Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İdris Tükek (43) idaresindeki 16 AJJ 097 plakalı otomobili Erzurum istikametinden Tercan ilçesine seyri esnasında Yaylacık köyü mevkiine geldiğinde yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Yusuf Budak yönetimindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Erzincan'da otomobil traktörle çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Emin Tukek (5), Arda Tukek (17) ve Ayşe Tukek (38) olay yerinde hayatını kaybederken İdris Tukek, Elanur Tukek ve Barancan Tukek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

Erzincan'da otomobil traktörle çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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