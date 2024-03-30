Erzurum, Malatya, Bingöl, Tunceli dikkat! Elazığ depremi sonrası Okan Tüysüz'den 7.2'lik uyarı

Dün Elazığ'da büyüklüğü 4.7 olan depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Okan Tüysüz, 2020'deki depremi işaret ederek enerji boşalmasından dolayı büyük bir deprem beklenmediğini söyledi. Ancak bölgede Bingöl Yedisu Fayı'ndaki tehlikenin altını çizen uzman isim, bu hattın 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade etti.

Dün Elazığ büyüklüğü 4.7 olan depremle sarsıldı. Saat 03.25'de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Korkutan sarsıntı sonrası olumsuz bir durum olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı bir canlı yayında Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüysüz, meydana gelen depremi artçı olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var" ifadelerini kullan Tüysüz, bölgeye 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

"BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Tüysüz şunları kaydetti:

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin etki alanı içindeki bir bölge. Artçı deprem olarak değerlendirmek mümkün. Bölge hem 2020 depremiyle hem de geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremiyle sıkışan ve gerilen bir bölge. 2020'de enerjisi boşaldığı için büyük bir deprem beklemediğimiz bir yöre.

BİNGÖL YEDİSU FAYINA DİKKAT!

Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var. Kuzey Anadolu fayının 1700'lü yıllardan bu yana kırılmamış o yöredeki en önemli parçası. 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var.

Ancak bu depremin onunla bir bağlantısı yok. Yedisu fayı Elazığ'ın biraz doğusundan Karlıova'ya doğru uzanan bir fay parçası. Bunun üzerinde bir deprem beklentimiz var. Onun dışında yöre riskli bir bölge. Çok sayıda fay parçası barındıran bir bölge. En fazla dikkat edilmesi gereken yörelerden bir tanesi.