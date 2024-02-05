Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale, o anlar kameralarda

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Şubat 2024 13:00 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 13:09 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta bir erkek, bir kadını şiddete maruz bıraktı. Kadına şiddet olayını gören mahalle gençleri olaya müdahale etti. Şiddet uygulayan erkeği uçan tekmeyle durdurdular.