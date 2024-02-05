Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale, o anlar kameralarda
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta bir erkek, bir kadını şiddete maruz bıraktı. Kadına şiddet olayını gören mahalle gençleri olaya müdahale etti. Şiddet uygulayan erkeği uçan tekmeyle durdurdular.
Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde kadına şiddet olayı yaşandı. Bir erkek, bir kadını darbetmeye başladı.
Olayı gören çevredeki gençler şiddet uygulayan erkeğe doğru koşarken gençlerden biri havaya zıplayarak adama uçan tekme attı. Bir süre sonra birden fazla kişi adamın etrafında toplanarak vurmaya devam etti.
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.