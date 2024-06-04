Esenyurt'ta kız çocuğunu darp eden şahıstan ilginç hareketler! Önce dans etti sonra...

Esenyurt’ta bir market sahibi dükkanına gelen küçük bir kız çocuğunu darp etti. Aldığı ürünün parasını ödemediğini iddia edip önce bileğine sonra da yüzüne şiddet uyguladı. Annesinin olaya müdahale etmesiyle market sahibinin ilginç hareketleri kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta yaşanan şiddet olayı polisi harekete geçirdi. Dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi’ndeki bir markette 12 yaşındaki bir kız çocuğunun başına gelen hadise hem kendisini hem de annesini şaşkına çevirdi.

İddiaya göre 12 yaşındaki yabancı uyruklu B.B. isimli kız çocuğu, okulundan çıkarak marketten su aldı. Dışarı çıkacakken market sahibi Ş.S., kıza suyun ücretini ödemediğini söyleyerek bileğine ve yüzüne şiddet uyguladı. Korkudan ağlayan kız eve geldiğinde durumu annesine anlattı. Kızı ile markete tekrar giden anne C.B., adamdan şikayetçi olacağını kendisine söyledi.

Kadın, cep telefonu ile adamı videoya çekerken market sahibi ise hakaretler savurarak dans etmeye başladı. Bir süre sonra adam, kadına da vururken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ş.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürülürken şahsın dans ettiği ilginç anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"KORKUYORUM"

Olayla ilgili konuşan Anne C.B. “Kızım bugün eve geldiğinde gözlerinin kırmızı olduğunu gördüm. Onun ağladığını anladım. Ne olduğunu sorduğumda ise su aldığında yaşadığı durumu anlattı. Neden ilk başta söylemediğini sorduğumda ise ‘Ben burada yabancıyım. O yüzden korkuyorum’ dedi. Ben benim oturma iznimin olduğunu söyledim ve beraber markete konuşmak için gittik. Market sahibine ‘Neden kızıma böyle yaptın? Sen kimsin?’ dedim. Kızımın hırsız olduğunu söyledi. ‘Kızıma para lazım değil ki. Ben her gün ona para veriyorum. Aldığı suyun parasını ödedi. Neden böyle yapıyorsun’ dedim. Bir şey içmiş gibiydi.

ÖNCE DANS ETTİ SONRA SALDIRMAYA BAŞLADI

Hareketler yaptı ve dans etti. Ben de onu videoya çekerek görüntülerini polise vereceğimi ve ondan şikayetçi olacağımı söyledim. Telefonu kapatıp çantama koyduktan sonra o adam benim yüzüme vurdu ve ben düştüm. Düştükten sonra da kızıma vurdu. Daha sonra oradan ayrılıp kızımın okuluna gittik. Orada bir öğretmene söyledik ve polisi aradı. Polis ekipleri geldi. Daha sonra da karakola giderek şikayetçi oldum. Sonra da kızımla hastaneye gittik. Çok korkmuştum. Polis ekiplerine teşekkür ederim. Hemen polis geldi” dedi.

Mağdur çocuk B.B. ise yaşadığı olay şu şekilde anlattı:

“Marketten su aldım. Market sahibi bana parasını ödemediğimi söyledi. Ama ben parasını vermiştim. Bileğimi tuttu ve 3 kez yüzüme vurdu. Zaten orada başkaları da vardı. Olaydan sonra eve geldim ve anneme söyledim. Sonra annemle oraya gittik. Annem video çektikten sonra ona vurdu ve annem düştü. Daha sonra da benim kafama vurdu. Polise söyledik ve adamı aldılar."