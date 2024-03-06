Eşinden kaçan kadın dayısı tarafından yanlışlıkla vuruldu
Gündem Haberleri / Ajanslar
Bolu'da, iddiaya göre evli olduğu S.Ş. ile tartışan S.Ş. isimli kadın annesinin evine gitti. S.Ş. eşini almak için gittiği evde eşinin dayısı ile tartıştı. Çıkan kavgada kadın, dayısı tarafından yanlışlıkla tüfekle vuruldu. S.Ş. olaydan bir süre sonra polise telim olurken, dayı M.A.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bolu'da yaşanan olayda iddiaya göre, Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta ikamet eden S.Ş. (35) ile eşi S.Ş. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yan sokaktaki annesinin evine gitti.
DAYISI TARAFINDAN YANLIŞLIKLA VURULDU
Eşinin peşinden giden S.Ş. eşiyle tartışmaya devam etti. Çıkan arbede üzerine kadının dayısı M.A.G. (55) yeğenini korumak için tüfekle S.Ş.'ye ateş etti. Ancak tüfekten çıkan mermi yeğeni S.Ş.'ye isabet etti.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sırtından yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
S.Ş. polise telim olurken, dayı M.A.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Ajanslar