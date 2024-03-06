Eşinden kaçan kadın dayısı tarafından yanlışlıkla vuruldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 6 Mart 2024 23:20 - Güncelleme: 6 Mart 2024 23:27 - Güncelleme:

Bolu, Aile İçi Şiddet, Silahlı Saldırı, Haber

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Bolu'da, iddiaya göre evli olduğu S.Ş. ile tartışan S.Ş. isimli kadın annesinin evine gitti. S.Ş. eşini almak için gittiği evde eşinin dayısı ile tartıştı. Çıkan kavgada kadın, dayısı tarafından yanlışlıkla tüfekle vuruldu. S.Ş. olaydan bir süre sonra polise telim olurken, dayı M.A.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.