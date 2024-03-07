Eşini uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Tek suçum...

Bağcılar'da uyuyan eşini 2 kez ateş ederek katleden Faruk Karabülak'ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasına karar verildi. Karabülak, savunmasında "Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum" dedi.

İstanbul Bağcılar'da 2 Kasım 2022'de tartıştığı eşi Kudret Karabülak'ı (32) uyurken 2 kez ateş ederek katleden Faruk Karabülak (39) hakkında karar açıklandı.

AVUKATLARDAN 'İNDİRİMSİZ CEZA' TALEBİ

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki avukatları, sanığın indirimsiz cezalandırılmasını talep etti. Kudret Karabülak’ın annesi Fecire Küpeli ise duruşmada gözyaşlarına boğularak sanığın cezalandırılmasını istedi.

"TEK SUÇUM EŞİMİ AŞIRI SEVMEMDİ"

Sanık ise son sözünde “Eşimle hiçbir sorunum yoktu. Ne karakolluk olduk şimdiye kadar ne hastanelik. Ben eşimin ailesini de sahiplendim. Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı” dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Faruk Karabülak’ı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ile 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Öte yandan verilen karara mahkeme başkanı iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Karabülak'ın çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu, sonrasında borçlarını ödeyememesi nedeniyle maddi sıkıntıya girdiği belirtildi.

Sanığın bu nedenle 12 yıllık eşi maktul Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı belirtilen iddianamede, 2 Kasım 2022'de saat 06.30'da tekrar eşiyle tartışan sanığın üst kat komşusundan 10 bin lira karşılığında aldığı ruhsatsız silahla eşinin ölümcül bölgelerine 2 el ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede, eşini öldürdüğünü kabul eden sanığın, 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.