Eski İYİ Partili başkan 'komplo' demişti, DNA raporu gerçeği ortaya koydu! Bebeğin babası çıktı

Önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın, kendisinden 34 yaş küçük olan bir kadından bebeği olduğu iddia edilmiş, Başaran 'komplo' diyerek iddiaları reddetmişti. Adli Tıp Raporu 'baba Başaran' dedi, son noktayı ise mahkeme koydu.

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Önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı olan iş adamı Mehmet Başaran hakkındaki iddia bölge gündemine bomba gibi düştü. Elif Ş. adındaki bir kadın, 11 Aralık 2022'de 4 aylık hamile olduğunu ve bebeği aldırması için Mehmet Başaran'ın baskı yaptığını iddia ederek jandarmaya başvurmuştu.

Elif Ş. jandarmaya verdiği ifadesinde Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirtmiş, Başaran ise olayın komplo olduğunu iddia ederek Elif Ş. hakkında şikayetçi olup 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından Başaran bir açıklama yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Başaran yaptığı yazılı açıklamada, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır" demiş ve İYİ Parti'deki görevinden istifa etmişti.

ÖNCE DAVAYI KAYBETTİ

Elif Ş.'nin yaptığı başvuru ile gündem olan Mehmet Başaran, 'komplo-itibar suikastı' olarak adlandırdığı olayın kaynağı olarak o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz'ı ve onunla işbirliği yapan Elif Ş.'yi göstermiş, davacı olmuştu.

Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 'şantaj' davası 11 Mart 2024'de sona erdi. Başaran'ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı dava sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verildi.

BABA OLDUĞU KANITLANDI

Elif Ş.'den olan kız bebeğini reddeden iş adamı ve siyasetçi Mehmet Başaran, kaybettiği 'şantaj' davasından sonra ikinci şoku Adli Tıp Raporu ile yaşadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.'den alınan örnekler uyumlu çıktı.

3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre Mehmet Başaran'ın, D.M.Ş.'nin “yüzde 99.99 babası olabileceği” belirtildi.

Böylece Antalya 4. Aile Mahkemesi'nde görülen 'Babalık davası' sonuçlandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Mehmet Başaran'ın DNA testi sonucuna göre küçük D.M.Ş.'nin babası olduğunu belirtti.

"2 FARKLI DNA RAPORU İLE KANITLANDI"

Dosya'nın İstinaf ve Yargıtay aşamalarına gidebileceğinin, henüz kesinleşmediğinin altını çizen küçük D.M.Ş.'nin avukatı Ekin Özmen, şu ifadeleri kullandı: "Resmi kurumdan alınan DNA raporunda da baba ile çocuk arasında soy bağı kurulmasına karar verildi. Bu noktadan sonra zaten baştan beri iddiamız aynıydı. Babanın Mehmet Başaran olduğu yönünde iddiamız vardı, kanıtlamış olduk. Celse arasında resmi kurumdan DNA raporu alınmasına karar verildikten sonra özel bir kurumdan da DNA raporu alınmıştır. Buna rağmen baba hiçbir şekilde maddi ve manevi sorumluluk almadı. Bu konuda ret oldu, bu sebeple hukuk mücadelemiz devam edecek.

Umuyorum ki karar kesinleştikten sonrada çocuk ile baba arasında da soy bağı kurulacaktır. İstinaf ve Yargıtay sürecinin ardından karar kesinleşecek. Çocuk Mehmet Başaran'ın soy ismini alacak, aynı zamanda miras haklarından, velayet haklarından, nafaka haklarında da yararlanabilecek. Biz hukuk mücadelemizi verdik kazandık. Çocuk adına da süreç adına da mutluyuz."

'SİYASİ KUMPAS' DEDİ

Öte yandan telefonla ulaşılan önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı iş insanı Mehmet Başaran, daha önceki açıklamalarının arkasında olduğunu, kendisine kurulan siyasi kumpas nedeniyle sürecin bu şekilde işlediğini söyledi.