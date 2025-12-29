25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eskişehir'de 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ıncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmemişti.

Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını duyurarak "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" dedi.

