Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir’de hayat kurtaran adam kendi canından oldu

Eskişehir’de hayat kurtaran adam kendi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık (56), yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran Bağrıaçık, bu sırada akıntıya kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Eskişehir’de hayat kurtaran adam kendi canından oldu - 1. Resim

Bağrıaçık’ın akıntıyla beraber suda kaybolması üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi.

VATANDAŞLARIN MERAKLI BAKIŞLARI ARASINDA BULUNDU

Eskişehir’de hayat kurtaran adam kendi canından oldu - 2. Resim

Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

KURTARILAN ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
Türkiye, haftalarca susuz kalan Kosovalıların imdadına yetiştiMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangına gece görüşlü helikopter sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangına gece görüşlü helikopter sevk edildi - GündemMuğla'da korkutan yangın! Mücadele gece boyu sürecekAkdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu - GündemAkdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurduDenizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı! - GündemDenizli'de terör gazisine sert müdahale!Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile telefon görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştüİETT kuaföre daldı! Bina tahliye edildi, yaralılar var - GündemİETT kuaföre daldı! Bina tahliye edildi, yaralılar varAşırı sağcılar Londra'yı ateşe verdi! Belediye Başkanı uyardı, 3 kişi tutuklandı - GündemBelediye Başkanı uyardı, 3 kişi tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...