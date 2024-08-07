Eskişehir’de hayat kurtaran adam kendi canından oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık (56), yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran Bağrıaçık, bu sırada akıntıya kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bağrıaçık’ın akıntıyla beraber suda kaybolması üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi.

VATANDAŞLARIN MERAKLI BAKIŞLARI ARASINDA BULUNDU

Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

KURTARILAN ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.