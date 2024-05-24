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Eskişehir'de örnek hareket! Tramvaydan inen vatmana şemsiye tuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eskişehir, Sosyal Medya, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'deki sağanak sırasında makas değiştirmek için tramvaydan inen vatmanın ıslanmaması için şemsiyeyle yardımına koşan kadın esnafın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi'nde bir mandırada çalışan Canan Selamet, yağmuru izlediği sırada iş yerinin önünde duran tramvaydan makas değiştirmek için inen vatmanı gördü.

İş yerindeki bir müşteriden şemsiye alıp kadın vatmanın ıslanmasını engelleyen Selamet, tramvayın hareket etmesiyle mandıraya döndü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüleri sosyal medyada beğenilen Canan Selamet, yaptığı açıklamada, sağanak sırasında yağmuru izlerken tramvay geçtiği sırada kadın vatmanla göz göze geldiklerini söyledi.

Vatmanın adeta kendisinden yardım ister gibi baktığını anlatan Selamet, "Ben de iş yerinde bulunan bir müşterinin şemsiyesini kapıp gidip ona yardım ettim. O an içimden geldi. Çıkamıyor da yavrum. Görev aşkıyla da hemen halletmesi gerekiyor. Benim şemsiyem de yoktu. Müşteriden kaptığım gibi dışarıya çıktım, yardım ettim. Herkesin birlik beraberlik içerisinde böyle yardımlara koşması lazım. Artık ihtiyacımız var" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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