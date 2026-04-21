Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı. Şüphelilerin alkollü mekanların çalışma saatinin ileri alınması konusunda menfaat sağladığı, düzenlenen festival kapsamında sanatçılara ödenen ücretin faturasının yüksek gösterilerek haksız kazanç sağladığı ve bazı iş yerlerine yönelik uygunsuz ruhsat karşılığında menfaat sağladığı belirtildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Başkan Tozan'ın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi R.S.S. Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Yılmaz Tozan'ın özel kalem müdürü S.B. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Meclis Üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Başkan Yılmaz Tozan, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap", şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U. "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap" suçlarından tutuklanması talebiyle, Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAŞKAN, ŞOFÖRÜ VE BELEDİYE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Zanlılardan Başkan Tozan ile şoförü M.F. ve İ.U. tutuklandı. Burcu Tozan ve S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE SUÇ ARARSAN VAR!

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, alkollü mekanların kapanış saatlerinin ileri alınması konusunda iş yerlerinden menfaat sağladığı, ilçenin geleneksel festivali olan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne gelen sanatçılara ödenen ücretin faturasının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği, ilçedeki bazı iş yerlerine yönelik uygunsuz ruhsat karşılığında menfaat sağladığının tespit edildiği öğrenildi.

ŞOFÖRÜN HESABINDA OLAĞAN DIŞI HAREKETLİLİK

İncelenen banka hesaplarında Tozan'ın şoförü M.F.'nin hesabında da olağan dışı para hareketliliği belirlendi.

Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı. Şüphelilerden O.Ü.'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası