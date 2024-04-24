Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Nisan 2024 08:21 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 09:00 - Güncelleme:

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Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek; sahibini, onun annesini ve ağabeyinin yaraladı. Şahıslar hastaneye götürülürken köpek ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.