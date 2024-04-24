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Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek; sahibini, onun annesini ve ağabeyinin yaraladı. Şahıslar hastaneye götürülürken köpek ise ekipler tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli’nin (51) ayağına saldırdı.

YARDIMA GELENLERE DE SALDIRDI

Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli (78) ve Hamza Saçıkırli’nin ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57), yardıma koştu. Ancak hırçın köpek onların da ayağını ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı ağabey, kardeşi ve annesi pitbull saldırısından kurtarıldı.

Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı - 1. Resim

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken pitbull cinsi köpek Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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