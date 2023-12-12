Eve hapsoldular! Tek çıkış yolları 34 santimlik ara

12 Aralık 2023 15:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:45

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi’nde yaklaşık 3-4 ay önce başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, mahalleli için ızdırap oldu. Bazı vatandaşların evlerinin bahçe kapıları kapandı, caddeye ulaşım kesildi. Evlerine yakın kısımdaki caddeye bitişik iki bina arasındaki 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen mahalleliler, kilolu ve yaşlı insanların bu aralıktan geçemediğini belirterek kendilerine kolaylık sağlayacak bir yolun açılmasını istedi.

AMBULANS BİLE GİREMİYOR

Evlerinin arka kısmının mahalle içerisine çıktığını söyleyen vatandaşlar, yaşlı vatandaşlar için söz konusu yerden yolun uzadığını, dar sokaklar nedeniyle de o bölgeye ambulansın girmekte zorlandığına dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden Tolgahan Sekin, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin kendilerini kısıtlandığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok. Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar. Nakil araçları büyük olduğu için girmekte zorlanıyor. Hastaneye götürmekte güçlük yaşıyoruz. Bu iş hangi firmaya verilmişse düzgünce oturup konuşmak istiyoruz. Daha önce konuşmaya çalıştık ama muhatap bulamadık. Bu durumu savcılığa da taşımayı düşünüyoruz."

'ŞEMSİYE BİLE AÇAMIYORUZ'

36 yıldır Balbey Mahallesi’nde oturduğunu belirten Meryem Sekin ise yağmur yağdığında şemsiye bile açamadıklarını belirterek unutulan insanlara dikkat çekti:

“36 yıldır kapatılan kapıdan her gün girip çıktım. Tamam herkes kentsel dönüşüm için çalışmasını yapsın ama burada unutulan insanlarımız var. Buradaki 34 santim aralıktan geçmek zorunda kalıyoruz. Kıyafetlerimiz zarar görüyor. Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz. Bizim gerçekten ne olduğumuz önemli değil ama yaşlı insanlar için çözüm bulunması lazım. Şehrin merkezinde bunların olmaması gerekiyor. Buraya ambulans gelemiyor ve annemin tedavi olması gerekiyor. Buradaki yaşlı insanlar kronik rahatsızlıkları olan insanlar. İnsanlığın bu kadar unutulmaması gerekiyor. Arka taraftan arabayla bile geçmeye korkarsınız. Akşam saatinde cesaret edemezsiniz. Kesinlikle çözüm ve buranın eski haline dönmesini istiyoruz."